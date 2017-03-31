Киевлян предупредили о порывах ветра
Киев • УНН
КИЕВ. 31 марта. УНН. Сегодня в течение суток в Киеве ожидаются порывы ветра 15-18 м/с. Об этом сообщает пресс-служба КГГА, передает УНН.
"По информации Украинского гидрометцентра, в ближайшие часы и до конца суток 31 марта в Киеве порывы ветра 15-18 м/с", - говорится в сообщении.
Также синоптики прогнозируют сегодня переменную облачность, без осадков, ветер юго-западный, 5-10 м/с, температура днем 9-11 градусов тепла.
Киевлянам рекомендовали при падении деревьев или веток, при травмировании людей и т.д. немедленно информировать экстренные службы по телефонам 101 или 103.
Как сообщал УНН, сегодня в Киеве прогнозируют малооблачную сухую погоду.