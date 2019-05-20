Киян попередили про нові обмеження транспорту
Київ • УНН
КИЇВ. 20 травня. УНН. У Києві очікуються певні обмеження руху транспорту при від’їзді офіційних іноземних делегацій у напрямку аеропортів “Бориспіль” та “Київ”. Про це УНН повідомляє з посиланням на відділ комунікації поліції Києва.
“Рух транспортних засобів у столиці відновлено, однак певні обмеження будуть введені при від’їзді офіційних іноземних делегацій у напрямку аеропортів „Бориспіль“ та „Київ“, тож правоохоронці продовжують регулювати рух на автодорогах”, — йдеться у повідомленні.
Як повідомляв УНН, сьогодні, 20 травня, перед інавгурацією частково перекрили центр столиці.
Нагадаємо, сьогодні, 20 травня, Зеленський вступив на посаду Президента України.