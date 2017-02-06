Киян попередили про можливе обмеження в’їзду вантажівок у вечірні години
Київ • УНН
КИЇВ. 6 лютого. УНН. Київська влада попередила про можливе обмеження в’їзду великогабаритного транспорту сьогодні у вечірні години пік. Про це сказав заступник голови КМДА Петро Пантелеєв, передає УНН з посиланням на прес-службу КМДА.
“У Києві за ніч випало 15 сантиметрів опадів. Наразі для прибирання задіяна вся доступна техніка, в тому числі 267 одиниць снігоприбиральних авто „Київавтодору“, близько 300 одиниць техніки житлових організацій, „Київзеленбуду“ та інша”, — повідомив застпник голови КМДА.
За його словами, ситуація на дорогах поступово нормалізується.
“Однак у періоди, коли снігопад інтенсивний і триває усю ніч і весь день, ми розраховуємо на розуміння та сприяння містян. Віддавши перевагу громадському транспорту, кияни дуже допомагають оперативному прибиранню снігу”, — сказав П.Пантелеєв, додавши, що комунальні служби продовжують прибирання доріг у посиленому режимі.
Як повідомляв УНН, з 6:00 до 10:00 в’їзд вантажного транспорту до міста Києва було заборонено.