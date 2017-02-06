Киевлян предупредили о возможном ограничении въезда грузовиков в вечерние часы

"В Киеве за ночь выпало 15 сантиметров осадков. Сейчас для уборки задействована вся доступная техника, в том числе 267 единиц снегоуборочных авто "Киевавтодора", около 300 единиц техники жилищных организаций, "Киевзеленстроя" и другая", - сообщил заместитель главы КГГА.

По его словам, ситуация на дорогах постепенно нормализуется.

"Однако в периоды, когда снегопад интенсивный и длится всю ночь и весь день, мы рассчитываем на понимание и содействие горожан. Отдав предпочтение общественному транспорту, киевляне очень помогут оперативной уборке снега", - сказал П.Пантелеев, добавив, что коммунальные службы продолжают уборку дорог в усиленном режиме.

Как сообщал УНН, с 6:00 до 10:00 въезд грузового транспорта в город Киев был запрещен.