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Киевлян предупредили о возможном ограничении въезда грузовиков в вечерние часы

Киев • УНН

 • 6503 просмотра

КИЕВ. 6 февраля. УНН. Киевская власть предупредила о возможном ограничении въезда крупногабаритного транспорта сегодня в вечерние часы пик. Об этом сказал заместитель главы КГГА Петр Пантелеев, передает УНН со ссылкой на пресс-службу КГГА.

Киевлян предупредили о возможном ограничении въезда грузовиков в вечерние часы

"В Киеве за ночь выпало 15 сантиметров осадков. Сейчас для уборки задействована вся доступная техника, в том числе 267 единиц снегоуборочных авто "Киевавтодора", около 300 единиц техники жилищных организаций, "Киевзеленстроя" и другая", - сообщил заместитель главы КГГА.

По его словам, ситуация на дорогах постепенно нормализуется.

"Однако в периоды, когда снегопад интенсивный и длится всю ночь и весь день, мы рассчитываем на понимание и содействие горожан. Отдав предпочтение общественному транспорту, киевляне очень помогут оперативной уборке снега", - сказал П.Пантелеев, добавив, что коммунальные службы продолжают уборку дорог в усиленном режиме.

Как сообщал УНН, с 6:00 до 10:00 въезд грузового транспорта в город Киев был запрещен.

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