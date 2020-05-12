Киян попередили про грозу і шквали
Київ • УНН
КИЇВ. 12 травня. УНН. Сьогодні у столиці очікуються грози і шквали вітру 15-20 м/с. Про це з посиланням на дані синоптиків повідомили УНН у пресслужбі КМДА.
"12 травня в Києві очікуються пориви та шквали вітру 15-20 м/с, вдень грози (І рівень небезпечності, жовтий)", - йдеться у повідомленні.
Фахівці закликають дотримуватись основних рекомендацій під час сильного вітру:
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- усі вікна будинків щільно закрити, прибрати з балконів і лоджій предмети, які можуть випасти назовні;
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- якщо ви опинилися на вулиці, то триматися подалі від рекламних щитів, ліній електропередачі, дерев;
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- у разі сильного вітру сховатися в найближчому приміщенні або природному укритті;
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- уникати перебування поблизу великих дерев, особливо тополь, а також не паркувати поруч із ними автотранспорт.
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При цьому міська влада нагадала киянам про необхідність дотримуватися протиепідемічних заходів та обмежень.
Нагадаємо, синоптики дали прогноз погоди в Україні на завтра, 13 травня.