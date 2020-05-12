Киян попередили про грозу і шквали

"12 травня в Києві очікуються пориви та шквали вітру 15-20 м/с, вдень грози (І рівень небезпечності, жовтий)", - йдеться у повідомленні.

Фахівці закликають дотримуватись основних рекомендацій під час сильного вітру:



усі вікна будинків щільно закрити, прибрати з балконів і лоджій предмети, які можуть випасти назовні;



якщо ви опинилися на вулиці, то триматися подалі від рекламних щитів, ліній електропередачі, дерев;



у разі сильного вітру сховатися в найближчому приміщенні або природному укритті;



уникати перебування поблизу великих дерев, особливо тополь, а також не паркувати поруч із ними автотранспорт.



При цьому міська влада нагадала киянам про необхідність дотримуватися протиепідемічних заходів та обмежень.

Нагадаємо, синоптики дали прогноз погоди в Україні на завтра, 13 травня.