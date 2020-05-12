Киевлян предупредили о грозе и шквалах
Киев • УНН
КИЕВ. 12 мая. УНН. Сегодня в столице ожидаются грозы и шквалы ветра 15-20 м/с. Об этом со ссылкой на данные синоптиков сообщили УНН в пресс-службе КГГА.
"12 мая в Киеве ожидаются порывы и шквалы ветра 15-20 м/с, днем грозы (І уровень опасности, желтый)", - говорится в сообщении.
Специалисты призывают соблюдать основные рекомендации при сильном ветре:
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- все окна домов плотно закрыть, убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу;
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- если вы оказались на улице, то держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев;
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- в случае сильного ветра укрыться в ближайшем здании или естественном укрытии;
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- избегать нахождения вблизи больших деревьев, особенно тополей, а также не парковать рядом с ними автотранспорт.
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При этом городские власти напомнили киевлянам о необходимости соблюдать противоэпидемические мероприятия и ограничения.
Напомним, синоптики дали прогноз погоды в Украине на завтра, 13 мая.