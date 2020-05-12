Киевлян предупредили о грозе и шквалах

"12 мая в Киеве ожидаются порывы и шквалы ветра 15-20 м/с, днем грозы (І уровень опасности, желтый)", - говорится в сообщении.

Специалисты призывают соблюдать основные рекомендации при сильном ветре:



все окна домов плотно закрыть, убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу;



если вы оказались на улице, то держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев;



в случае сильного ветра укрыться в ближайшем здании или естественном укрытии;



избегать нахождения вблизи больших деревьев, особенно тополей, а также не парковать рядом с ними автотранспорт.



При этом городские власти напомнили киевлянам о необходимости соблюдать противоэпидемические мероприятия и ограничения.

Напомним, синоптики дали прогноз погоды в Украине на завтра, 13 мая.