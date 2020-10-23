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Ківалов примудрився стати фігурантом чергового скандалу - ЗМІ

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 жовтня. УНН. Ряд телеграм-каналів і одеських сайтів розмістили інформацію про те, що почесний президент Одеської національної юридичної академії, почесний громадянин Одеси і Одеської області, кандидат на пост мера Одеси Сергій Ківалов перед виборами примудрився вляпатися в черговий скандал, пишуть " Подробности ", передає УНН.

Йдеться про забудову 6 га одеських схилів елітними котеджами. У 2009 році Ківалов отримав земельну ділянку прибережної зони під будівництво гуртожитку для студентів Міжнародного гуманітарного університету, президентом якого, власне, і є Сергій Ківалов. До речі, на цій же території розташовані його особисті апартаменти, в народі іменовані "Замок Гаррі Поттера".

Згідно з ескізним проектом, спальні гуртожитку університету більше нагадують елітне житло, ніж скромну студентську обитель. Виявилося - не здавалася. Бо на ділі з'ясувалося, що це і будуть триповерхові елітні котеджі вартістю від 500 тисяч доларів за гуртожиток VIP-будинок.

Забудова планується вже на початок 2021 року. Зрозуміло, що провернути таку грандіозну аферу без адмінресурсу неможливо. Ось чому зараз для Ківалова завдання номер 1 зберегти позиції в місті і провести в міськраду свою партію. Саме з цієї причини Сергій Васильович вирішив боротися і за посаду міського голови.

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