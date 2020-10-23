Кивалов умудрился стать фигурантом очередного скандала - СМИ

Речь идет о застройке 6 га одесских склонов элитными коттеджами. В 2009 году Кивалов получил земельный участок прибрежной зоны под строительство общежития для студентов Международного гуманитарного университета, президентом которого, собственно, и является Сергей Кивалов. Кстати, на этой же территории расположены его личные апартаменты, в народе именуемые "Замок Гарри Поттера".

Согласно эскизному проекту, спальные общежития университета больше напоминают элитное жилье, нежели скромную студенческую обитель. Оказалось - не казалось. Ибо на деле выяснилось, что это и будут трехэтажные элитные коттеджи стоимостью от 500 тысяч долларов за общежитие VIP-дом.

Застройка планируется уже на начало 2021 года. Понятно, что провернуть такую грандиозную аферу без админресурса невозможно. Вот почему сейчас для Кивалова задача номер 1 сохранить позиции в городе и провести в горсовет свою партию. Именно по этой причине Сергей Васильевич решил бороться и за пост городского головы.