Кивалов умудрился стать фигурантом очередного скандала - СМИ

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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
15:53 • 44363 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
14:27 • 66286 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 113394 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 100356 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 117673 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 95307 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 100463 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 103400 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

Эксклюзив
"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 101725 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

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Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам
4 марта, 07:12 • 101425 просмотра

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Кивалов умудрился стать фигурантом очередного скандала - СМИ

Кивалов умудрился стать фигурантом очередного скандала - СМИ

Киев  •  УНН

 • 17158 просмотра

КИЕВ. 23 октября. УНН. Ряд телеграм-каналов и одесских сайтов разместили информацию о том, что почетный президент Одесской юридической академии, почетный гражданин Одессы и Одесской области, кандидат на пост мэра Одессы Сергей Кивалов перед выборами умудрился вляпаться в очередной скандал, пишут "Подробности", передает УНН.

Речь идет о застройке 6 га одесских склонов элитными коттеджами. В 2009 году Кивалов получил земельный участок прибрежной зоны под строительство общежития для студентов Международного гуманитарного университета, президентом которого, собственно, и является Сергей Кивалов. Кстати, на этой же территории расположены его личные апартаменты, в народе именуемые "Замок Гарри Поттера".

Согласно эскизному проекту, спальные общежития университета больше напоминают элитное жилье, нежели скромную студенческую обитель. Оказалось - не казалось. Ибо на деле выяснилось, что это и будут трехэтажные элитные коттеджи стоимостью от 500 тысяч долларов за общежитие VIP-дом.

Застройка планируется уже на начало 2021 года. Понятно, что провернуть такую грандиозную аферу без админресурса невозможно. Вот почему сейчас для Кивалова задача номер 1 сохранить позиции в городе и провести в горсовет свою партию. Именно по этой причине Сергей Васильевич решил бороться и за пост городского головы.

Украинские Национальные Новости

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