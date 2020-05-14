Китайський футбольний клуб знявся з чемпіонату через фінансові проблеми

Найближчим часом клуб подасть заяву щодо банкротства. Місце “Тяньцзіня” має зайняти ФК “Шеньчжень” під орудою Роберто Донадоні, який минулого сезону понизився у класі.

Попередньої кампанії “Тяньцзінь Тяньхай” зайняв 14-е місце в турнірній таблиці чемпіонату Китаю.

Зауважимо, що у на чолі “Тяньцзіню” раніше працював Фабіо Каннаваро, виступали Пато, Жадсон, Фабіано, Вітсель, Модест.