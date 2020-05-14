Китайський футбольний клуб знявся з чемпіонату через фінансові проблеми
Київ • УНН
КИЇВ. 14 травня. УНН. ФК "Тяньцзінь Цюаньцзянь" пропустить участь в новому сезоні китайської Суперліги через фінансові проблеми, повідомляє AFP, передає УНН.
Найближчим часом клуб подасть заяву щодо банкротства. Місце “Тяньцзіня” має зайняти ФК “Шеньчжень” під орудою Роберто Донадоні, який минулого сезону понизився у класі.
Попередньої кампанії “Тяньцзінь Тяньхай” зайняв 14-е місце в турнірній таблиці чемпіонату Китаю.
Зауважимо, що у на чолі “Тяньцзіню” раніше працював Фабіо Каннаваро, виступали Пато, Жадсон, Фабіано, Вітсель, Модест.