Китайский футбольный клуб снялся с чемпионата из-за финансовых проблем
Киев • УНН
КИЕВ. 14 мая. УНН. ФК "Тяньцзинь Цюаньцзянь" пропустит участие в новом сезоне китайской Суперлиги за финансовых проблем, сообщает AFP, передает УНН.
В ближайшее время клуб подаст заявление о банкротстве. Место "Тяньцзиня" должен занять ФК "Шэньчжэнь" под руководством Роберто Донадони, который в прошлом сезоне понизился в классе.
Во время предыдущей кампании "Тяньцзинь Тяньхай" занял четырнадцатое место в турнирной таблице чемпионата Китая.
Заметим, что в во главе "Тяньцзинь" ранее работал Фабио Каннаваро, выступали Пато, Жадсон, Фабиано, Витсель, Модест.