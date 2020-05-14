Китайский футбольный клуб снялся с чемпионата из-за финансовых проблем

В ближайшее время клуб подаст заявление о банкротстве. Место "Тяньцзиня" должен занять ФК "Шэньчжэнь" под руководством Роберто Донадони, который в прошлом сезоне понизился в классе.

Во время предыдущей кампании "Тяньцзинь Тяньхай" занял четырнадцатое место в турнирной таблице чемпионата Китая.

Заметим, что в во главе "Тяньцзинь" ранее работал Фабио Каннаваро, выступали Пато, Жадсон, Фабиано, Витсель, Модест.