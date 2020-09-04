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Китайські інвестори "Мотор Січ" починають міжнародний інвестиційний арбітраж з Україною

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 вересня. УНН. Сьогодні китайські інвестори з компанії Skyrizon, направили українському уряду повідомлення про намір почати міжнародний арбітраж проти держави Україна. На даний момент відповідна претензія вже подана до Мін'юсту, як повідомив представник Skyrizon, передає УНН.

Китайські інвестори "Мотор Січ" починають міжнародний інвестиційний арбітраж з Україною

У документі, який в юридичній практиці називається Notice of Investment Dispute китайські інвестори "Мотор Січ" заявляють про порушення Україною її міжнародних зобов'язань, закріплених в Угоді між Урядом України та Урядом КНР про заохочення і взаємний захист інвестицій.

Як відомо, китайські інвестори з Skyrizon в 2016 р придбали 56% акцій українського підприємства авіаційного моторобудування ПАТ "Мотор Січ" (Запоріжжя). Однак до теперішнього часу вони не можуть управляти своїм активом, оскільки на акції судом накладено арешт з ініціативи СБУ, а АМКУ під формальними приводами затягує видачу дозволу на концентрацію. Більш того, протягом 3-х років систематично порушуються права всіх акціонерів підприємства - не скликаються загальні збори, не виплачуються дивіденди, акціонери не мають змоги впливати на дії менеджменту. У судах різних інстанцій зараз йдуть розгляди за позовами акціонерів "Мотор Січі" з вимогою зняти арешт, але судді послідовно відмовляють в клопотаннях про виклик до суду представників української влади - СБУ, АМКУ, ОП, КМУ та ін. Тим часом показники фінансово-господарської діяльності "Мотор Січ" погіршуються, підприємство втрачає ринки, а його продукція стає неконкурентоздатною в порівнянні з двигунами іноземного виробництва, що ставить під питання саме існування підприємства в майбутньому.

Угода про заохочення і взаємний захист інвестицій була укладена між Україною та КНР в 1992 році. Відповідно до неї сторони домовилися не допускати експропріації інвестицій і рівноправно ставитися до іноземних інвесторів. У цьому контексті китайські інвестори ПАТ "Мотор Січ" вважають, що фактом недопуску їх на підприємство держава Україна фактично експропріювала їх актив.

Збиток від ситуації, що склалася, яка негативно позначається на взаєминах Skyrizon і її афілійованих структур з банками і біржових котируваннях, китайські інвестори оцінюють в більш, ніж 3,5 млрд дол.

Згідно з наявною інформацією про зміст Notice of Investment Dispute представники Skyrizon закликають державу Україна негайно почати з ними переговори і припинити незаконну діяльність органів української влади щодо ПАТ "Мотор Січ" і його акціонерів. Якщо ж держава Україна не зможе оперативно відреагувати і почати переговори або іншим чином виконати свої міжнародні зобов'язання, китайські інвестори скористаються своїм правом почати арбітражне провадження.

Китайські інвестори "Мотор Січ" також заявляють про готовність сісти за стіл переговорів з українською владою для врегулювання ситуації і вирішення конфлікту. У цьому випадку буде створена робоча група, до складу якої можуть входити представники китайської сторони, Мін'юсту, СБУ, Генпрокуратури, АМКУ та ін. профільні органи влади.

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