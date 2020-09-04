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Китайские инвесторы “Мотор Сич” начинают международный инвестиционный арбитраж с Украиной

Киев • УНН

 • 13405 просмотра

КИЕВ. 4 сентября. УНН. Сегодня китайские инвесторы из компании Skyrizon, направили украинскому правительству сообщение о намерении начать международный арбитраж против государства Украина. На данный момент соответствующая претензия уже подана в Минюст, как сообщил представитель Skyrizon, передает УНН.

Китайские инвесторы “Мотор Сич” начинают международный инвестиционный арбитраж с Украиной

В документе, который в юридической практике называется Notice of Investment Dispute китайские инвесторы “Мотор Сич” заявляют о нарушении Украиной ее международных обязательств, закрепленных в Соглашении между Правительством Украины и Правительством КНР о поощрении и взаимной защите инвестиций.

Как известно, китайские инвесторы из Skyrizon в 2016 г. приобрели 56 % акций украинского предприятия авиационного моторостроения ПАО “Мотор Сич” (Запорожье). Однако до настоящего времени они не могут управлять своим активом, поскольку на акции судом наложен арест по инициативе СБУ, а АМКУ под формальными предлогами затягивает выдачу разрешения на концентрацию. Более того, в течение 3-х лет систематически нарушаются права всех акционеров предприятия — не созываются общие собрания, не выплачиваются дивиденды, акционеры лишены возможности влиять на действия менеджмента. В судах разных инстанций сейчас идут разбирательства по искам акционеров “Мотор Сичи” с требованием снять арест, но судьи последовательно отказывают в ходатайствах о вызове в суд представителей украинской власти — СБУ, АМКУ, ОП, КМУ и др. Тем временем показатели финансово-хозяйственной деятельности “Мотор Сич” ухудшаются, предприятие теряет рынки, а его продукция становится неконкурентоспособной по сравнению с двигателями иностранного производства, что ставит под вопрос само существование предприятия в будущем.

Соглашение о поощрении и взаимной защите инвестиций было заключено между Украиной и КНР в 1992 г. В соответствии с ним стороны договорились не допускать экспроприации инвестиций и равноправно относиться к иностранным инвесторам. В этом контексте китайские инвесторы ПАО “Мотор Сич” считают, что фактом недопуска их на предприятие государство Украина фактически экспроприировала их актив.

Ущерб от сложившейся ситуации, которая отрицательно сказывается на взаимоотношениях Skyrizon и ее аффилированных структур с банками и биржевых котировках, китайские инвесторы оценивают в более, чем 3,5 млрд долл.

Согласно имеющейся информации о содержании Notice of Investment Dispute представители Skyrizon призывают государство Украина немедленно начать с ними переговоры и прекратить незаконную деятельность органов украинской власти по отношению к ПАО “Мотор Сич” и его акционерам. Если же государство Украина не сможет оперативно отреагировать и начать переговоры или иным образом выполнить свои международные обязательства, китайские инвесторы воспользуются своим правом начать арбитражное производство.

Китайские инвесторы “Мотор Сич” также заявляют о готовности сесть за стол переговоров с украинской властью для урегулирования ситуации и решения конфликта. В этом случае будет создана рабочая группа, в состав которой могут входить представители китайской стороны, Минюста, СБУ, Генпрокуратуры, АМКУ и др. профильных органов власти.

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