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Китайські акціонери "Мотор Січ" назвали слова Богуслаєва "брехливими" і закликали депутатів відмовитися від планів націоналізації компанії

Київ • УНН

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КИЇВ. 9 березня. УНН. Спроба націоналізації “Мотор Січ” стане черговим порушенням закону щодо китайських акціонерів компанії, а ці дії допоможуть їм здобути перемогу в міжнародному арбітражі проти України щодо стягнення шкоди, який попередньо оцінений в розмірі 3,6 млрд доларів.

Про це сказано в листі китайських акціонерів компанії “Мотор Січ”, який оприлюднено на сайті для акціонерів і направлено особисто майже двом десяткам чиновників і депутатів, в тому числі секретарю Ради національної безпеки і оборони Олексію Данілову, спікеру Верховної Ради Дмитру Разумкову, голові Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Олександру Завитневичв і іншим керівникам комітету, серед яких Давид Арахамія, глава парламентської фракції “Слуга народу”. У своєму зверненні китайські інвестори компанії “Мотор Січ” спростували ряд “завідомо неправдивих” заяв на їхню адресу, зроблених на засіданні комітету ексвласником компанії В’ячеславом Богуслаєвим.

“Хочемо нагадати громадськості, що будь-які виступи або дії, які завдають шкоди китайським інвесторам або обмежують законні права ПАТ „Мотор Січ“, будуть використані в якості доказів або предмету судового розгляду та передані до відповідних судових та правоохоронних органів. За останні чотири роки навколо співпраці між ПАТ „Мотор Січ“ і китайськими інвесторами відбулося безліч вкрай складних ситуацій. Ми вже подали і готуємося подати ще ряд судових позовів як в Україні, в Китаї, так і на міжнародному рівні. Ми будемо рішуче захищати і охороняти законні права китайських інвесторів”, — сказано в листі, який адресований представникам державної влади і законодавцям.

Китайські інвестори нагадали, що придбали акції підприємства законно, оскільки на момент цієї угоди не існувало законодавчих або інших обмежень на операції з такого роду підприємствами, а акції “Мотор Січ” перебували у вільному обігу на фондовому ринку і були доступні до покупки будь-яким з інвесторів. Проте, подальші події по протиправному тиску на нових власників контрольного пакета акцій після його продажу В’ячеславом Богуслаєвим унеможливили законну зміну керівництва компанії.

У листі акцентується, що публічні висловлювання колишнього власника “Мотор Січ” Богуслаєва не просто відверто брехливі, але він і не має права робити заяв від імені компанії, оскільки не має до неї законного відносини.

“Ми ще раз нагадуємо громадськості: ПАТ „Мотор Січ“ не проводило загальні збори акціонерів вже більше трьох років. Відповідно до закону, його наглядова рада, рада директорів і попереднє керівництво, включаючи Богуслаєва, не мають юридичних повноважень, і ніяких прав на висловлення будь-якої позиції від імені ПАТ „Мотор Січ“. Що стосується особистих висловлювань вищезазначених осіб з метою нанесення шкоди законним правам китайських інвесторів або ПАТ „Мотор Січ“, ми залишаємо за собою право залучення їх до відповідальності”, — сказано в заяві.

Зокрема, китайські акціонери “Мотор Січ” назвали неправдивими твердження В’ячеслава Богуслаєва, зроблені ним під час засідання парламентського Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки. Там Богуслаєв, який раніше володів контрольним пакетом “Мотор Січ”, заявив: “Немає ні китайських інвесторів, ні китайської інвестпрограми. Обіцянки є: в договорі придбання акцій записано, що в 2018 році повинні 100 млн доларів і 150 млн доларів — всього 250 млн доларів. Ні копійки!”.

Власники контрольного пакета акцій двигунобудівельного заводу нагадали, що сплатили Богуслаєву гроші за куплений у нього контрольний пакет акцій компанії, а крім цього допомогли вийти компанії “Мотор Січ” з вкрай складного становища, надавши їй довгостроковий інвестиційний кредит в розмірі 250 млн доларів терміном на 10 років з річною процентною ставкою 0.3%.

“Такі дії демонструють максимальну ступінь підтримки, яка могла бути надана китайськими акціонерами тільки в разі повної довіри і впевненості в майбутньому компанії, якою вони володіють, в умовах, коли всі витрати і ризики лягають на китайських акціонерів, а єдиним вигодонабувачем є ПАТ „Мотор Січ“. У 2016 році китайські акціонери в рамках домовленості надали першу частину інвестиційного кредиту в розмірі 100 млн доларів”, — нагадали китайські акціонери. Але після цього Україна створила умови, які зробили неможливим подальше надання інвестицій для “Мотор Січ”: у 2017 році Служба безпеки України наклала на акції компанії необґрунтований і незаконний арешт, незнятий до нинішнього часу. Через це китайські акціонери не мали ні можливості, ні підстав надати заводу “Мотор Січ” другу частину інвестиційного кредиту в розмірі 150 млн доларів.

“Правда полягає в тому, що колишній акціонер і керівництво ПАТ „Мотор Січ“ порушили свої обіцянки і на протязі довгого часу незаконно, вдаючись до всіляких методів, перешкоджали китайським акціонерам в доступі до ПАТ „Мотор Січ“, позбавляючи акціонерів їх базових прав — права на отримання інформації, права на управління і на здійснення контролю за діяльністю підприємства. За таких обставин продовження зловживання державною владою, придушення нормальної ділової активності підприємств, і такі зловмисні дії як спроба насильницької націоналізації ПАТ „Мотор Січ“, що належить китайським інвесторам, в черговий раз порушують закон, а також суперечать базовим принципам ринкової економіки. Такі дії тільки допоможуть китайським інвесторам виграти міжнародний інвестиційний арбітраж і відшкодувати всі капіталовкладення і понесені збитки. За що держава Україна зганьбиться перед усією світовою громадськістю”, — сказано в заяві китайських інвесторів моторобудівного заводу.

Вони також нагадали, що інвестиційна угода з придбання акцій “Мотор Січ” повністю відповідає визначенню Угоди між Урядом Китайської Народної Республіки та Урядом України про заохочення і взаємний захист інвестицій, що дає визначення поняттям “інвестиції” і “інвестор”. Відповідно до цієї угоди, інвестиції китайських інвесторів в “Мотор Січ” повністю відповідають вимогам, що також регламентовано універсальними світовими стандартами і практикою ділових відносин.

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