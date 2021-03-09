Китайские акционеры "Мотор Сич" назвали слова Богуслаева "лживыми" и призвали депутатов отказаться от планов национализации компании

Об этом сказано в письме китайских акционеров компании “Мотор Сич”, которое обнародовано на сайте для акционеров и направлено лично почти двум десяткам чиновников и депутатов, в том числе секретарю Совета национальной безопасности и обороны Алексею Данилову, спикеру Верховной Рады Дмитрию Разумкову, председателю Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Александру Завитневичу и другим руководителям комитета, среди которых Давид Арахамия, глава парламентской фракции “Слуга народа”. В своем обращении китайские инвесторы компании “Мотор Сич” опровергли ряд “заведомо ложных” заявлений в их адрес, сделанных на заседании комитета экс-владельцем компании Вячеславом Богуслаевым.

“Хотим напомнить общественности, что любые выступления или действия, которые причиняют вред китайским инвесторам или ущемляют законные права ПАО „Мотор Сич“, будут использованы в качестве доказательств или предмета судебного разбирательства и переданы в соответствующие судебные и правоохранительные органы. За последние четыре года вокруг сотрудничества между ПАО „Мотор Сич“ и китайскими инвесторами произошло множество крайне сложных ситуаций. Мы уже подали и готовимся подать еще ряд судебных исков как в Украине, в Китае, так и на международном уровне. Мы будем решительно защищать и охранять законные права китайских инвесторов”, — сказано в письме, которое адресовано представителям государственной власти и законодателям.

Китайские инвесторы напомнили, что приобрели акции предприятия законно, поскольку на момент этой сделки не существовало законодательных или иных ограничений на сделки с такого рода предприятиями, а акции “Мотор Сич” находились в свободном обращении на фондовом рынке и были доступны к покупке любым из инвесторов. Тем не менее, дальнейшие события по противоправному давлению на новых владельцев контрольного пакета акций после его продажи Вячеславом Богуслаевым сделали невозможной законную смену руководства компании.

В письме акцентируется, что публичные высказывания бывшего владельца “Мотор Сич” Богуслаева не просто откровенно лживые, но он и не имеет права делать заявлений от имени компании, поскольку не имеет к ней законного отношения.

“Мы еще раз напоминаем общественности: ПАО „Мотор Сич“ не проводило общее собрание акционеров уже более трех лет. Согласно закону, его наблюдательный совет, совет директоров и предыдущее руководство, включая Богуслаева, не имеют юридических полномочий, и никаких прав на высказывание любой позиции от имени ПАО „Мотор Сич“. Что касается личных высказываний вышеупомянутых лиц с целью нанесения ущерба законным правам китайских инвесторов или ПАО „Мотор Сич“, мы оставляем за собой право привлечения их к ответственности”, — сказано в заявлении.

В частности, китайские акционеры “Мотор Сич” назвали заведомо ложными утверждения Вячеслава Богуслаева, сделанные им во время заседания парламентского Комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки. Там Богуслаев, ранее владевший контрольным пакетом “Мотор Сич”, заявил: “Нет ни китайских инвесторов, ни китайской инвестпрограммы. Обещания есть: в договоре приобретения акций записано, что в 2018 году должны 100 млн долларов и 150 млн долларов — всего 250 млн долларов. Ни копейки!”.

Владельцы контрольного пакета акций двигателестроительного завода напомнили, что уплатили Богуслаеву деньги за купленный у него контрольный пакет акций компании, а помимо этого помогли выйти компании “Мотор Сич” из крайне сложного положения, предоставив ей долгосрочный инвестиционный кредит в размере 250 млн долларов сроком на 10 лет с годовой процентной ставкой 0.3%.

“Такие действия демонстрируют максимальную степень поддержки, которая могла быть оказана китайскими акционерами только в случае полного доверия и уверенности в будущем компании, которой они владеют, в условиях, когда все затраты и риски ложатся на китайских акционеров, а единственным выгодополучателем является ПАО „Мотор Сич“. В 2016 году китайские акционеры в рамках договоренности предоставили первую часть инвестиционного кредита в размере 100 млн долларов”, — напомнили китайские акционеры. Но после этого Украина создала условия, сделавшие невозможным дальнейшее предоставление инвестиций для “Мотор Сич”: в 2017 году Служба безопасности Украины наложила на акции компании необоснованный и незаконный арест, не снятый до нынешнего времени. Из-за этого китайские акционеры не имели ни возможности, ни оснований предоставить заводу “Мотор Сич” вторую часть инвестиционного кредита в размере 150 млн долларов.

“Правда заключается в том, что бывший акционер и руководство ПАО „Мотор Сич“ нарушили свои обещания и на протяжении долгого времени незаконно, прибегая к всевозможным методам, препятствовали китайским акционерам в доступе к ПАО „Мотор Сич“, лишая акционеров их базовых прав — права на получение информации, права на управление и на осуществление контроля за деятельностью предприятия. В данных обстоятельствах продолжение злоупотребления государственной властью, подавление нормальной деловой активности предприятий, и такие злонамеренные действия как попытка насильственной национализации ПАО „Мотор Сич“, принадлежащего китайским инвесторам, в очередной раз нарушают закон, а также противоречат базовым принципам рыночной экономики. Такие действия только помогут китайским инвесторам выиграть международный инвестиционный арбитраж и возместить все капиталовложения и понесенные убытки. За что государство Украина будет опозорено перед всей мировой общественностью”, — сказано в заявлении китайских инвесторов моторостроительного завода.

Они также напомнили, что инвестиционная сделка по приобретению акций “Мотор Сич” полностью соответствует определению Соглашения между Правительством Китайской Народной Республики и Правительством Украины о поощрении и взаимной защите инвестиций, дающему определение понятиям “инвестиции” и “инвестор”. Согласно этому соглашению, инвестиции китайских инвесторов в “Мотор Сич” полностью соответствуют требованиям, что также регламентировано универсальными мировыми стандартами и практикой деловых отношений.