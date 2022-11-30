Китайське традиційне чаювання внесене до списку нематеріальної культурної спадщини ЮНЕСКО

Тема «Традиційні методи обробки чаю та пов'язані з ними соціальні практики в Китаї» пройшла експертизу на 17-ї сесії Міжурядового комітету ЮНЕСКО з охорони нематеріальної культурної спадщини, яка відбувається у марокканській столиці.

Китай в даний час має 43 об'єкти у списку нематеріальної культурної спадщини, продовжуючи залишатися країною з найбільшою кількістю включених до списку у світі.

У Китаї сподіваються, що внесення традицій до списку ЮНЕСКО, що охороняються, підвищить їх значення для громадськості та сприятиме повазі культурної різноманітності та людської творчості.

Традиційні методи обробки чаю та пов'язані з ними соціальні практики в Китаї складаються зі знань, навичок та практик, що стосуються управління чайними плантаціями, збору чайного листя, ручної обробки, пиття та спільного використання чаю.

З давніх часів китайці садили, збирали, заварювали та пили чай. Виробники чаю розробили шість категорій чаю: зелений, жовтий, темний, білий, улун та чорний чай. Разом із переробленим чаєм, таким як чай із ароматом квітів, у Китаї налічується понад 2000 чайних продуктів.

ЮНЕСКО додала, що чаювання це також важлива частина спілкування та церемоній, таких як весілля та жертвопринесення.