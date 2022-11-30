Китайское традиционное чаепитие внесено в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО
Киев • УНН
КИЕВ. 30 ноября. УНН. Китайское традиционное чаепитие внесено в список нематериального культурного наследия Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО), сообщает УНН со ссылкой на XINHUANET.
Тема «Традиционные методы обработки чая и связанные с ними социальные практики в Китае» прошла экспертизу на проходящей в марокканской столице 17-й сессии Межправительственного комитета ЮНЕСКО по охране нематериального культурного наследия.
Китай в настоящее время имеет 43 объекта в списке нематериального культурного наследия, продолжая оставаться страной с наибольшим числом включенных в список в мире.
В Китае надеются, что внесение традиций в список охраняемых ЮНЕСКО повысит их значение для общественности и будет способствовать уважению культурного разнообразия и человеческого творчества.
Традиционные методы обработки чая и связанные с ними социальные практики в Китае состоят из знаний, навыков и практик, касающихся управления чайными плантациями, сбора чайных листьев, ручной обработки, питья и совместного использования чая.
С древних времен китайцы сажали, собирали, заваривали и пили чай. Производители чая разработали шесть категорий чая: зеленый, желтый, темный, белый, улун и черный чай. Вместе с переработанным чаем, таким как чай с ароматом цветов, в Китае насчитывается более 2000 чайных продуктов.
ЮНЕСКО добавила, что чаепития это также важная часть общения и церемоний, таких как свадьбы и жертвоприношения.