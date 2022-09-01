Китайська компанія першою у світі призначила робота своїм генеральним директором

Деталі

Тан Ю — віртуальний гуманоїдний робот із штучним інтелектом, призначений генеральним директором основної дочірньої компанії NetDragon Websoft. Він став першим у світі роботом на керівній посаді.

Як зазначається, робот буде, зокрема, відповідати за нагляд за операціями в компанії. Також Тан Ю, як очікуватиметься, забезпечуватиме справедливе та ефективне робоче місце для всіх працівників.

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"Ми віримо, що штучний інтелект – це майбутнє корпоративного управління, і наше призначення пані Тан Ю свідчить про наше зобов’язання по-справжньому прийняти використання штучного інтелекту для трансформації способів ведення нашого бізнесу та, зрештою, стимулювати наше майбутнє стратегічне зростання", – зазначив керівник компанії Децзян Лю.

Нагадаємо

Компанія Samsung презентувала додаток Galaxy Enhance-X для Android. Він значно покращує якість знімків завдяки алгоритмам штучного інтелекту.