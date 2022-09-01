Китайська компанія першою у світі призначила робота своїм генеральним директором
Київ • УНН
КИЇВ. 1 вересня. УНН. Компанія NetDragon Websoft, яка розробляє онлайн-ігри та мобільні додатки, призначила робота-жінку своїм гендиректором. Про це повідомляє УНН з посиланням на Metro.
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Тан Ю — віртуальний гуманоїдний робот із штучним інтелектом, призначений генеральним директором основної дочірньої компанії NetDragon Websoft. Він став першим у світі роботом на керівній посаді.
Як зазначається, робот буде, зокрема, відповідати за нагляд за операціями в компанії. Також Тан Ю, як очікуватиметься, забезпечуватиме справедливе та ефективне робоче місце для всіх працівників.
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"Ми віримо, що штучний інтелект – це майбутнє корпоративного управління, і наше призначення пані Тан Ю свідчить про наше зобов’язання по-справжньому прийняти використання штучного інтелекту для трансформації способів ведення нашого бізнесу та, зрештою, стимулювати наше майбутнє стратегічне зростання", – зазначив керівник компанії Децзян Лю.
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