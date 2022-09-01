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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности
8 апреля, 18:32 • 23761 просмотра

НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Китайская компания первой в мире назначила робота своим генеральным директором

Киев • УНН

 • 213261 просмотра

КИЕВ. 1 сентября. УНН. Компания NetDragon Websoft, разрабатывающая онлайн игры и мобильные приложения, назначила работа-женщину своим гендиректором. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Metro.

Китайская компания первой в мире назначила робота своим генеральным директором

Детали

Тан Ю — виртуальный гуманоидный робот с искусственным интеллектом, назначенный генеральным директором основной дочерней компании NetDragon Websoft. Он стал первым в мире роботом на руководящей должности.

Как отмечается, робот будет, в частности, отвечать за надзор за операциями в компании. Также Тан Ю, как ожидается, обеспечит справедливое и эффективное рабочее место для всех работников.

Цитата

"Мы верим, что искусственный интеллект – это будущее корпоративного управления, и наше назначение госпожи Тан Ю свидетельствует о нашем обязательстве по-настоящему принять использование искусственного интеллекта для трансформации способов ведения нашего бизнеса и, в конце концов, стимулировать наш будущий стратегический рост", – отметил руководитель компании Децзян Лю.

Напомним

Компания Samsung представила приложение Galaxy Enhance-X для Android. Он значительно улучшает качество снимков благодаря алгоритмам искусственного интеллекта.

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