Китайская компания первой в мире назначила робота своим генеральным директором

Детали

Тан Ю — виртуальный гуманоидный робот с искусственным интеллектом, назначенный генеральным директором основной дочерней компании NetDragon Websoft. Он стал первым в мире роботом на руководящей должности.

Как отмечается, робот будет, в частности, отвечать за надзор за операциями в компании. Также Тан Ю, как ожидается, обеспечит справедливое и эффективное рабочее место для всех работников.

Цитата

"Мы верим, что искусственный интеллект – это будущее корпоративного управления, и наше назначение госпожи Тан Ю свидетельствует о нашем обязательстве по-настоящему принять использование искусственного интеллекта для трансформации способов ведения нашего бизнеса и, в конце концов, стимулировать наш будущий стратегический рост", – отметил руководитель компании Децзян Лю.

Напомним

Компания Samsung представила приложение Galaxy Enhance-X для Android. Он значительно улучшает качество снимков благодаря алгоритмам искусственного интеллекта.