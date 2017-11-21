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Китаєць заробив на горілці більше 300 тис. доларів

Китаєць заробив на горілці більше 300 тис. доларів

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 листопада. УНН. Житель Китаю Хе Кан заробив понад 300 тис. дол. продаючи туристам настойку бамбука на горілці. Про це повідомляє Центральне телебачення Китаю (CGTN), передає УНН.

Відзначається, що настоянка готується всередині живого дерева. Щоб приготувати унікальний напій, винахідник проробляє за допомогою свердла невеликий отвір в стеблі бамбука і заливає по трубці горілку всередину стебла.

Далі, напій в бамбуку настоюється 6 місяців. За цей час горілка вбирає в себе всі корисні властивості рослини.

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Бамбуковою горілкою Х.Кан пригощає туристів прямо в лісі, а також продає настойку як сувенір.

Винахід Хе Кана вже стає трендом в Китаї.

Як повідомляв УНН, українські алкогольні бренди завоювали золоті нагороди в США.

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