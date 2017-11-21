Китаєць заробив на горілці більше 300 тис. доларів

Відзначається, що настоянка готується всередині живого дерева. Щоб приготувати унікальний напій, винахідник проробляє за допомогою свердла невеликий отвір в стеблі бамбука і заливає по трубці горілку всередину стебла.

Далі, напій в бамбуку настоюється 6 місяців. За цей час горілка вбирає в себе всі корисні властивості рослини.

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Бамбуковою горілкою Х.Кан пригощає туристів прямо в лісі, а також продає настойку як сувенір.

Винахід Хе Кана вже стає трендом в Китаї.

Як повідомляв УНН, українські алкогольні бренди завоювали золоті нагороди в США.