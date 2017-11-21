Китаец заработал на водке более 300 тыс. долларов

Отмечается, что настойка готовится внутри живого дерева. Чтобы приготовить уникальный напиток, изобретатель проделывает с помощью сверла небольшое отверстие в стебле бамбука и заливает по трубке водку внутрь стебля.

Далее, напиток в бамбуке настаивается 6 месяцев. За это время водка впитывает в себя все полезные свойства растения.

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Бамбуковой водкой Х.Кан угощает туристов прямо в лесу, а также продает настойку в качестве сувениров.

Изобретение Хэ Кана уже становится трендом в Китае.

Как сообщал УНН, украинские алкогольные бренды завоевали золотые награды в США.