Китаец заработал на водке более 300 тыс. долларов
Киев • УНН
КИЕВ. 21 ноября. УНН. Житель Китая Хэ Кан заработал более 300 тыс. долл продавая туристам настойку бамбука на водке. Об этом сообщает Центральное телевидение Китая (CGTN), передает УНН.
Отмечается, что настойка готовится внутри живого дерева. Чтобы приготовить уникальный напиток, изобретатель проделывает с помощью сверла небольшое отверстие в стебле бамбука и заливает по трубке водку внутрь стебля.
Далее, напиток в бамбуке настаивается 6 месяцев. За это время водка впитывает в себя все полезные свойства растения.
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Бамбуковой водкой Х.Кан угощает туристов прямо в лесу, а также продает настойку в качестве сувениров.
Изобретение Хэ Кана уже становится трендом в Китае.
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