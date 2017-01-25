Китаєць на велосипеді проїхав 500 км у неправильному напрямку
Київ • УНН
КИЇВ. 25 сісня. УНН. Чоловік, який хотів дістатися додому на Китайський новий рік на велосипеді, через 30 днів подорожі зрозумів, що їде не в тому напрямку, передає УНН із посиланням на ВВС.
Як пише видання, молодий працівник-мігрант мав проїхати 1700 кілометрів, що розділяють міста Жичжао і Ціцікар у провінції Хейлунцзян. Поліція зупинила його за 500 кілометрів від цього маршруту - у центральній провінції Аньхой.
Коли патрульні почули його історію, то зібрали гроші на квиток на потяг. Чоловік виїхав із міста Жичжао в провінції Шаньдун у грудні.
За даними видання People's Online Daily, чоловік жив в інтернет-кафе і мав дуже мало грошей. Але дуже захотів з'їздити додому і вирішив зробити це на велосипеді.
Та він не розумів мап і питав дорогу в людей.