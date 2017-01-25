Китаец на велосипеде проехал 500 км в неправильном направлении
Киев • УНН
КИЕВ. 25 января. УНН. Мужчина, который хотел добраться домой на Китайский новый год на велосипеде, через 30 дней путешествия понял, что едет не в том направлении, передает УНН со ссылкой на ВВС .
Как пишет издание, молодой работник-мигрант должен был проехать 1700 километров, разделяющих города Жичжао и Цицикар в провинции Хэйлунцзян. Полиция остановила его за 500 километров от этого маршрута - в центральной провинции Аньхой.
Когда патрульные услышали его историю, то собрали деньги на билет на поезд. Мужчина выехал из города Жичжао в провинции Шаньдун в декабре.
По данным издания People's Online Daily, мужчина жил в интернет-кафе и имел очень мало денег. Но очень захотел съездить домой и решил сделать это на велосипеде.
Но он не понимал карт и спрашивал дорогу у людей.