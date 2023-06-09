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Китай застеріг Європу від офіційних зв'язків з Тайванемм

Київ • УНН

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КИЇВ. 9 червня. УНН. Міністерство закордонних справ Китаю у п'ятницю закликало Європу не вести офіційних обмінів із Тайванем і не підтримувати «сили незалежності» напередодні запланованої наступного тижня поїздки міністра закордонних справ Тайваню Джозефа Ву на континент, передає УНН з посиланням на Reuters.

Китай застеріг Європу від офіційних зв'язків з Тайванемм

Тайвань, на який претендує Китай, не має офіційних дипломатичних відносин із жодною європейською країною, крім Ватикану. Пекін регулярно засуджує будь-яку форму контактів між тайванськими та іноземними офіційними особами, оскільки це заохочує глобальне визнання статусу Тайваню як окремого від Китаю.

Деталі

Очікується, що під час поїздки Ву Європою, яку уряд Тайваню офіційно не підтвердив, він, як очікується, з'явиться на заході аналітичного центру в Празі разом із президентом Чехії Петром Павлом.

Ван Веньбінь, офіційний представник міністерства закордонних справ Китаю, заявив на регулярній пресконференції у Пекіні, що на Тайвані немає міністра закордонних справ, а є лише «голова місцевого відділу закордонних справ регіону».

За словами Вана, принцип одного Китаю є передумовою і політичною основою для розвитку Китаєм «дружніх» відносин з усіма країнами світу.

«Ми закликаємо європейську сторону зрозуміти суть тайванського питання, дотримуватись урочистих зобов'язань, даних Китаю за принципом «одного Китаю», не підтримувати сили незалежності Тайваню і не вести офіційні обміни з Тайванем».

«Ми також хочемо повідомити владу Демократичної прогресивної партії Тайваню, що всі сепаратистські дії та спроби домогтися самоповаги від іноземців приречені на провал», - додав Ван.

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