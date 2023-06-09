Китай застеріг Європу від офіційних зв'язків з Тайванемм
Київ • УНН
КИЇВ. 9 червня. УНН. Міністерство закордонних справ Китаю у п'ятницю закликало Європу не вести офіційних обмінів із Тайванем і не підтримувати «сили незалежності» напередодні запланованої наступного тижня поїздки міністра закордонних справ Тайваню Джозефа Ву на континент, передає УНН з посиланням на Reuters.
Тайвань, на який претендує Китай, не має офіційних дипломатичних відносин із жодною європейською країною, крім Ватикану. Пекін регулярно засуджує будь-яку форму контактів між тайванськими та іноземними офіційними особами, оскільки це заохочує глобальне визнання статусу Тайваню як окремого від Китаю.
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Очікується, що під час поїздки Ву Європою, яку уряд Тайваню офіційно не підтвердив, він, як очікується, з'явиться на заході аналітичного центру в Празі разом із президентом Чехії Петром Павлом.
Ван Веньбінь, офіційний представник міністерства закордонних справ Китаю, заявив на регулярній пресконференції у Пекіні, що на Тайвані немає міністра закордонних справ, а є лише «голова місцевого відділу закордонних справ регіону».
За словами Вана, принцип одного Китаю є передумовою і політичною основою для розвитку Китаєм «дружніх» відносин з усіма країнами світу.
«Ми закликаємо європейську сторону зрозуміти суть тайванського питання, дотримуватись урочистих зобов'язань, даних Китаю за принципом «одного Китаю», не підтримувати сили незалежності Тайваню і не вести офіційні обміни з Тайванем».
«Ми також хочемо повідомити владу Демократичної прогресивної партії Тайваню, що всі сепаратистські дії та спроби домогтися самоповаги від іноземців приречені на провал», - додав Ван.