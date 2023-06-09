Китай предостерег Европу от официальных связей с Тайванем

Тайвань, на который претендует Китай, не имеет официальных дипломатических отношений ни с одной европейской страной, кроме Ватикана. Пекин регулярно осуждает любую форму контактов между тайваньскими и иностранными официальными лицами, поскольку это поощряет глобальное признание статуса Тайваня как отдельного от Китая.

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Ожидается, что во время поездки Ву по Европе, которую правительство Тайваня официально не подтвердило, он, как ожидается, появится на мероприятии аналитического центра в Праге вместе с президентом Чехии Петром Павлом.

Ван Вэньбинь, официальный представитель министерства иностранных дел Китая, заявил на регулярной пресс-конференции в Пекине, что на Тайване нет министра иностранных дел, а есть только «глава местного отдела иностранных дел региона».

По словам Вана, принцип одного Китая является предпосылкой и политической основой для развития Китаем «дружественных» отношений со всеми странами мира.

«Мы призываем европейскую сторону понять суть тайваньского вопроса, соблюдать торжественные обязательства, данные Китаю по принципу «одного Китая», не поддерживать силы независимости Тайваня и не вести официальные обмены с Тайванем».

«Мы также хотим уведомить власти Демократической прогрессивной партии Тайваня, что все сепаратистские действия и попытки добиться самоуважения от иностранцев обречены на провал», - добавил Ван.