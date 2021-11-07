Китай засипало снігом. У країні оголосили "помаранчеве" попередження
Київ • УНН
КИТАЙ. 7 листопада. УНН. Національний метеорологічний центр Китаю оголосив помаранчевий рівень погодної небезпеки у зв'язку зі сніговими бурями в деяких північних, центральних і східних регіонах країни, передає УНН.
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"За повідомленням відомства, з вечора суботи по вечір неділі хуртовини очікуються в деяких районах Внутрішньої Монголії, провінції Шаньсі, провінції Хебей, Пекіна, Тяньцзіня/всі Північний Китай/, провінції Ляонін, провінції Цзілінь/обидві північно-східний Китай/, провінції Шаньдун/Східний Китай/і провінції Хенань/Центральний Китай/", - говориться в повідомленні.
Деталі
Повідомляється, що в деяких з цих регіонів випаде більше 30 сантиметрів снігу.
Центр рекомендував місцевим жителям залишатися вдома і закликав місцеву владу вжити заходів обережності на автомобільних і залізничних шляхах, а також провести перевірку ліній електропередач і телекомунікацій.
У Китаї діє чотирирівнева система попереджень про несприятливі погодні умови з колірним кодуванням, в якій найвищий рівень небезпеки позначається червоним кольором, за ним слідують помаранчевий, жовтий і синій.
Центральне телебачення Китаю показало як перший сніг зими зустрічає найстаріший храм Пекіна Танже.
Доповнення
На гірськолижному курорті" Буковель", що в Івано-Франківській області, вранці 12 жовтня пішов сніг.