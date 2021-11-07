Китай засыпало снегом. В стране объявили "оранжевое" предупреждение
Киев • УНН
КИЕВ. 7 ноября. УНН. Национальный метеорологический центр Китая объявил оранжевый уровень погодной опасности в связи со снежными бурями в некоторых северных, центральных и восточных регионах страны, передает УНН.
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“По сообщению ведомства, с вечера субботы по вечер воскресенья метели ожидаются в некоторых районах Внутренней Монголии, провинции Шаньси, провинции Хэбэй, Пекина, Тяньцзиня /все Северный Китай/, провинции Ляонин, провинции Цзилинь /обе Северо-Восточный Китай/, провинции Шаньдун /Восточный Китай/ и провинции Хэнань /Центральный Китай/”, — говориться в сообщении.
Детали
Сообщается, что в некоторых из этих регионов выпадет более 30 сантиметров снега.
Центр рекомендовал местным жителям оставаться дома и призвал местные власти принять меры предосторожности на автомобильных и железных дорогах, а также провести проверку линий электропередач и телекоммуникаций.
В Китае действует четырехуровневая система предупреждений о неблагоприятных погодных условиях с цветовой кодировкой, в которой наивысший уровень опасности обозначается красным цветом, за ним следуют оранжевый, желтый и синий.
Центральное телевидение Китая показало как первый снег зимы встречает старейший храм Пекина Танжэ.
Дополнение
На горнолыжном курорте “Буковель”, что в Ивано-Франковской области, утром 12 октября пошел снег.