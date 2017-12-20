Китай заробив понад 8,2 мільярдів доларів США на індустрії онлайн-ігор за кордоном у 2017 році
Київ • УНН
КИЇВ. 20 грудня. УНН. Китайські розробники комп’ютерних ігор за останні 12 місяців заробили на міжнародному ринку близько 55 млрд юанів (близько 8,2 млрд доларів), що на 14,5% перевищує аналогічний показник минулого року. Про це повідомило в середу агентство “Сіньхуа” з посиланням на дані Державної адміністрації у справах преси, публікацій, радіо, кіно і телебачення КНР, передає УНН.
“Китайські виробники, незалежно від розмірів компанії, прагнуть до виходу за кордон, — прокоментував ситуацію представник відомства. — Деякі розробники КНР прагнуть до міжнародної експансії шляхом власного розширення, інші намагаються зміцнити позиції на світовій арені шляхом злиття і поглинань іноземних партнерів”.
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За його словами, Китай — один з ключових експортерів онлайн-ігор на глобальному ринку: останнім часом китайський продукт набуває популярності в Росії, Республіці Кореї, Японії, країнах Близького Сходу і Південно-Східної Азії, а також в Європі.
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Згідно зі спостереженнями китайських урядових аналітиків, найбільший популярністю у іноземній аудиторії користуються такі створені в КНР комп’ютерні ігри, як King of Glory, також відома під назвою Honour of Kings, компанії Tencent і Perfect World від розробника Beijing Perfect World.
Нагадаємо, перший віце-прем’єр, глава Мінекономрозвитку Степан Кубів обговорив з китайськими інвесторами будівництво гілки київського метро з Троєщини до аеропорту “Київ”.