Китай заробив понад 8,2 мільярдів доларів США на індустрії онлайн-ігор за кордоном у 2017 році

КИЇВ. 20 грудня. УНН. Китайські розробники комп’ютерних ігор за останні 12 місяців заробили на міжнародному ринку близько 55 млрд юанів (близько 8,2 млрд доларів), що на 14,5% перевищує аналогічний показник минулого року. Про це повідомило в середу агентство “Сіньхуа” з посиланням на дані Державної адміністрації у справах преси, публікацій, радіо, кіно і телебачення КНР, передає УНН.