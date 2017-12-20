Китай заработал более 8,2 миллиардов долларов США на индустрии онлайн-игр за рубежом в 2017 году

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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 75236 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
10 марта, 17:10 • 89567 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
10 марта, 16:40 • 92198 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 110279 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 101323 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 104973 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

Эксклюзив
Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 111958 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 117138 просмотра

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 122929 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 134504 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

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Китай заработал более 8,2 миллиардов долларов США на индустрии онлайн-игр за рубежом в 2017 году

Китай заработал более 8,2 миллиардов долларов США на индустрии онлайн-игр за рубежом в 2017 году

Киев  •  УНН

 • 11591 просмотра

КИЕВ. 20 декабря. УНН. Китайские разработчики компьютерных игр за последние 12 месяцев заработали на международном рынке около 55 млрд юаней (около 8,2 млрд долларов США), что на 14,5% превышает аналогичный показатель прошлого года. Об этом сообщило в среду агентство “Синьхуа” со ссылкой на данные Государственной администрации по делам печати, публикаций, радио, кино и телевидения КНР, передает УНН.

“Китайские производители, независимо от размеров компании, стремятся к выходу за границу, — прокомментировал ситуацию представитель ведомства. — Некоторые разработчики КНР стремятся к международной экспансии путем собственного расширения, другие пытаются укрепить позиции на мировой арене путем слияний и поглощений иностранных партнеров ”.

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По его словам, Китай — один из ключевых экспортеров онлайн-игр на глобальном рынке: в последнее время китайский продукт приобретает популярность в России, Республике Корее, Японии, странах Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии, а также в Европе.

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Согласно наблюдениям китайских правительственных аналитиков, наибольший популярностью в иностранной аудитории пользуются такие созданные в КНР компьютерные игры, как King of Glory, также известная под названием Honour of Kings, компании Tencent и Perfect World от разработчика Beijing Perfect World.

Напомним, первый вице-премьер, глава Минэкономразвития Степан Кубов обсудил с китайскими инвесторами строительство ветки киевского метро с Троещины до аэропорта “Киев”.

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