Китай заработал более 8,2 миллиардов долларов США на индустрии онлайн-игр за рубежом в 2017 году
Киев • УНН
КИЕВ. 20 декабря. УНН. Китайские разработчики компьютерных игр за последние 12 месяцев заработали на международном рынке около 55 млрд юаней (около 8,2 млрд долларов США), что на 14,5% превышает аналогичный показатель прошлого года. Об этом сообщило в среду агентство “Синьхуа” со ссылкой на данные Государственной администрации по делам печати, публикаций, радио, кино и телевидения КНР, передает УНН.
“Китайские производители, независимо от размеров компании, стремятся к выходу за границу, — прокомментировал ситуацию представитель ведомства. — Некоторые разработчики КНР стремятся к международной экспансии путем собственного расширения, другие пытаются укрепить позиции на мировой арене путем слияний и поглощений иностранных партнеров ”.
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По его словам, Китай — один из ключевых экспортеров онлайн-игр на глобальном рынке: в последнее время китайский продукт приобретает популярность в России, Республике Корее, Японии, странах Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии, а также в Европе.
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Согласно наблюдениям китайских правительственных аналитиков, наибольший популярностью в иностранной аудитории пользуются такие созданные в КНР компьютерные игры, как King of Glory, также известная под названием Honour of Kings, компании Tencent и Perfect World от разработчика Beijing Perfect World.
Напомним, первый вице-премьер, глава Минэкономразвития Степан Кубов обсудил с китайскими инвесторами строительство ветки киевского метро с Троещины до аэропорта “Киев”.