Китай закликав США, Велику Британію та Австралію відмовитися від співпраці щодо атомних підводних човнів
Київ • УНН
КИЇВ. 6 червня. УНН. Китай закликав США, Велику Британію та Австралію відмовитися від співпраці щодо атомних підводних човнів, назвавши цей план «актом розповсюдження ядерної зброї». Про це УНН пише посилаючись на Сіньхуа.
Деталі
На щотижневому брифінгу офіційний представник міністерства закордонних справ Китаю Ван Веньбінь закликав «трійку» «прислухатися до побоювань міжнародної спільноти та припинити акти поширення ядерної зброї, такі як їхня співпраця з атомними підводними човнами», повідомляє державне агентство «Сіньхуа».
«Партнерство в галузі безпеки AUKUS і пов'язане з ним співробітництво в галузі атомних підводних човнів створюють ризики поширення ядерної зброї, загрожують міжнародній системі ядерного нерозповсюдження, підривають Договір про без'ядерну зону в південній частині Тихого океану і підривають зусилля країн АСЕАН щодо створення зони, вільної зброї у Південно-Східній Азії», - стверджував він.
Посилаючись на «оцінки» неназваних міжнародних експертів із контролю над озброєннями, Ван сказав, що ядерних матеріалів збройової якості, які США та Велика Британія планують передати Австралії, буде достатньо для створення від 64 до 80 одиниць ядерної зброї.
Доповнення
Згідно з пактом AUKUS, Австралія має отримати свої перші атомні підводні човни - щонайменше три - із США.
Союзники також працюватимуть над створенням нового флоту з використанням передових технологій, включаючи реактори Rolls-Royce британського виробництва.
Для Австралії це серйозне оновлення військового потенціалу. Країна стає другою після Великої Британії країною, яка отримала елітні ядерні рухові установки Вашингтона. Підводні човни зможуть діяти далі і швидше, ніж дизельний парк країни, а Австралія також вперше зможе завдавати дальних ударів по ворогах.
Відповідно до угоди, з цього року моряків ВМС Австралії буде відправлено на бази підводних човнів США та Великої Британії для навчання використанню атомних підводних човнів.
З 2027 року США та Велика Британія також розмістять невелику кількість атомних підводних човнів у Перті, Західна Австралія, до того, як на початку 2030-х років Канберра придбає три американські підводні човни класу «Вірджинія» з можливістю купівлі ще двох.
Після цього планується спроектувати та побудувати абсолютно новий атомний підводний човен для ВМС Великої Британії та Австралії – модель, яка отримала назву SSN-AUKUS.