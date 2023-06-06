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Китай призвал США, Великобританию и Австралию отказаться от сотрудничества по атомным подводным лодкам

Киев • УНН

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КИЕВ. 6 июня. УНН. Китай призвал США, Великобританию и Австралию отказаться от сотрудничества по атомным подводным лодкам, назвав этот план «актом распространения ядерного оружия». Об этом УНН пишет ссылаясь на Синьхуа.

Китай призвал США, Великобританию и Австралию отказаться от сотрудничества по атомным подводным лодкам

Детали

На еженедельном брифинге официальный представитель министерства иностранных дел Китая Ван Вэньбинь призвал «тройку» «прислушаться к опасениям международного сообщества и прекратить акты распространения ядерного оружия, такие как их сотрудничество с атомными подводными лодками», сообщает государственное агентство «Синьхуа».

«Партнерство в области безопасности AUKUS и связанное с ним сотрудничество в области атомных подводных лодок создают риски распространения ядерного оружия, угрожают международной системе ядерного нераспространения, подрывают Договор о безъядерной зоне в южной части Тихого океана и подрывают усилия стран АСЕАН по созданию зоны, свободной от оружия в Юго-Восточной Азии», - утверждал он.

Ссылаясь на «оценки» неназванных международных экспертов по контролю над вооружениями, Ван сказал, что ядерных материалов оружейного качества, которые США и Великобритания планируют передать Австралии, будет достаточно для создания от 64 до 80 единиц ядерного оружия.

Дополнение

Согласно пакту AUKUS, Австралия должна получить свои первые атомные подводные лодки - по меньшей мере три - из США.

Союзники также будут работать над созданием нового флота с использованием передовых технологий, включая реакторы Rolls-Royce британского производства.

Для Австралии это серьезное обновление военного потенциала. Страна становится второй после Великобритании страной, получившей элитные ядерные двигательные установки Вашингтона. Подводные лодки смогут действовать дальше и быстрее, чем дизельный парк страны, а Австралия также впервые сможет наносить дальние удары по врагам.

В соответствии с соглашением, с этого года моряки ВМС Австралии будут отправлены на базы подводных лодок США и Великобритании для обучения использованию атомных подводных лодок.

С 2027 года США и Великобритания также разместят небольшое количество атомных подводных лодок в Перте, Западная Австралия, до того, как в начале 2030-х годов Канберра приобретет три американские подводные лодки класса «Вирджиния» с возможностью покупки еще двух.

После этого планируется спроектировать и построить совершенно новую атомную подводную лодку для ВМС Великобритании и Австралии – модель, получившую название SSN-AUKUS.

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