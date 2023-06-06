Китай призвал США, Великобританию и Австралию отказаться от сотрудничества по атомным подводным лодкам
Киев • УНН
КИЕВ. 6 июня. УНН. Китай призвал США, Великобританию и Австралию отказаться от сотрудничества по атомным подводным лодкам, назвав этот план «актом распространения ядерного оружия». Об этом УНН пишет ссылаясь на Синьхуа.
Детали
На еженедельном брифинге официальный представитель министерства иностранных дел Китая Ван Вэньбинь призвал «тройку» «прислушаться к опасениям международного сообщества и прекратить акты распространения ядерного оружия, такие как их сотрудничество с атомными подводными лодками», сообщает государственное агентство «Синьхуа».
«Партнерство в области безопасности AUKUS и связанное с ним сотрудничество в области атомных подводных лодок создают риски распространения ядерного оружия, угрожают международной системе ядерного нераспространения, подрывают Договор о безъядерной зоне в южной части Тихого океана и подрывают усилия стран АСЕАН по созданию зоны, свободной от оружия в Юго-Восточной Азии», - утверждал он.
Ссылаясь на «оценки» неназванных международных экспертов по контролю над вооружениями, Ван сказал, что ядерных материалов оружейного качества, которые США и Великобритания планируют передать Австралии, будет достаточно для создания от 64 до 80 единиц ядерного оружия.
Дополнение
Согласно пакту AUKUS, Австралия должна получить свои первые атомные подводные лодки - по меньшей мере три - из США.
Союзники также будут работать над созданием нового флота с использованием передовых технологий, включая реакторы Rolls-Royce британского производства.
Для Австралии это серьезное обновление военного потенциала. Страна становится второй после Великобритании страной, получившей элитные ядерные двигательные установки Вашингтона. Подводные лодки смогут действовать дальше и быстрее, чем дизельный парк страны, а Австралия также впервые сможет наносить дальние удары по врагам.
В соответствии с соглашением, с этого года моряки ВМС Австралии будут отправлены на базы подводных лодок США и Великобритании для обучения использованию атомных подводных лодок.
С 2027 года США и Великобритания также разместят небольшое количество атомных подводных лодок в Перте, Западная Австралия, до того, как в начале 2030-х годов Канберра приобретет три американские подводные лодки класса «Вирджиния» с возможностью покупки еще двух.
После этого планируется спроектировать и построить совершенно новую атомную подводную лодку для ВМС Великобритании и Австралии – модель, получившую название SSN-AUKUS.