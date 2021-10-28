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Китай закликав США та ВООЗ допомогти Афганістану

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 жовтня. УНН. Міністр закордонних справ Китаю Ван І закликав Світовий банк і Міжнародний валютний фонд (МВФ) у середу відновити фінансову підтримку Афганістану, який не має грошей для відновлення. Про це пише УНН з посиланням на Reuters.

Китай закликав США та ВООЗ допомогти Афганістану

Деталі

Після захоплення влади талібами в серпні активи центрального банку на мільярди доларів були заморожені, а міжнародні фінансові установи припинили доступ до коштів, хоча гуманітарна допомога продовжувалася.

У банках закінчуються гроші, держслужбовцям не виплачуються зарплати, ціни на продукти різко зросли. У вівторок МВФ заявив, що в цьому році економіка Афганістану скоротиться до 30%, що, можливо, спричинить кризу біженців .

"Афганістан потребує відродження на всіх фронтах, і розвиток є головним пріоритетом", - сказав Ван, спілкуючись за допомогою відеозв'язку з міністрами закордонних справ із сусідніх країн Афганістану.

Він закликав США та інші західних країн скасувати односторонні санкції проти Афганістану, а ВООЗ надати більше вакцин і медичних товарів, щоб допомогти Афганістану боротися з COVID-19.

Китай заявив, що направить в Афганістан екстрену гуманітарну допомогу на суму 30 мільйонів доларів.

Нагадаємо

Китай заявив про готовність до діалогу з урядом талібів в Афганістані. Країна надасть Афганістану продовольство, вакцини, медикаменти і зимові товари в якості екстреної допомоги. Сума, яку виділили на ці цілі, 200 млн юанів (близько 30 млн доларів).

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