Китай призвал США и ВОЗ помочь Афганистану
Киев • УНН
КИЕВ. 28 октября. УНН. Министр иностранных дел Китая Ван I призвал Всемирный банк и Международный валютный фонд (МВФ) в среду возобновить финансовую поддержку Афганистана, у которого нет денег на восстановление. Об этом пишет УНН со ссылкой на Reuters.
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После захвата талибами власти в августе активы центрального банка на миллиарды долларов были заморожены, а международные финансовые учреждения прекратили доступ к средствам, хотя гуманитарная помощь продолжалась.
В банках кончаются деньги, госслужащим не выплачиваются зарплаты, цены на продукты резко выросли. Во вторник МВФ заявил, что в этом году экономика Афганистана сократится до 30%, что, возможно, приведет к кризису беженцев.
“Афганистан нуждается в возрождении на всех фронтах, и развитие является главным приоритетом”, — сказал Ван, общаясь посредством видеосвязи с министрами иностранных дел из соседних стран Афганистана.
Он призвал США и другие западные страны отменить односторонние санкции против Афганистана, а ВОЗ предоставить больше вакцин и медицинских товаров, чтобы помочь Афганистану бороться с COVID-19.
Китай заявил, что направит в Афганистан экстренную гуманитарную помощь на сумму 30 миллионов долларов.
Напомним
Китай заявил о готовности к диалогу с правительством талибов в Афганистане. Страна предоставит Афганистану продовольствие, вакцины, медикаменты и зимние товары в качестве экстренной помощи. Сумма, выделенная на эти цели, составляет 200 млн юаней (около 30 млн долларов).