Китай ввів в експлуатацію перший у світі супутник квантового зв'язку
Київ • УНН
КИЇВ. 18 січня. УНН. Китай ввів в експлуатацію перший у світі супутник квантового зв’язку “Мо-цзи”, передає УНН з посиланням на Міжнародне радіо Китаю.
Cупутник завершив чотиримісячні тести на орбіті і був введений в експлуатацію сьогодні, 18 січня.
Китай почав розробку супутника квантового зв'язку в 2011 році, а реалізація проекту комунікаційної лінії між Пекіном і Шанхаєм почалася в 2013 році.
Як повідомляв УНН, 15 серпня 2016 року Китай успішно здійснив запуск першого в світі супутника квантової зв’язку з космодрому Цзюцюань. При цьому зазначалось, що “Мо-цзи” повинен був бути введений в експлуатацію квантової комунікаційної лінії між Пекіном і Шанхаєм, ще в другій половині 2016 року.