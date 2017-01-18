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Китай ввів в експлуатацію перший у світі супутник квантового зв'язку

Китай ввів в експлуатацію перший у світі супутник квантового зв'язку

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 січня. УНН. Китай ввів в експлуатацію перший у світі супутник квантового зв’язку “Мо-цзи”, передає УНН з посиланням на Міжнародне радіо Китаю.

Cупутник завершив чотиримісячні тести на орбіті і був введений в експлуатацію сьогодні, 18 січня.

Китай почав розробку супутника квантового зв'язку в 2011 році, а реалізація проекту комунікаційної лінії між Пекіном і Шанхаєм почалася в 2013 році.

Як повідомляв УНН, 15 серпня 2016 року Китай успішно здійснив запуск першого в світі супутника квантової зв’язку з космодрому Цзюцюань. При цьому зазначалось, що “Мо-цзи” повинен був бути введений в експлуатацію квантової комунікаційної лінії між Пекіном і Шанхаєм, ще в другій половині 2016 року.

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