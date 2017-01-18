Китай ввел в эксплуатацию первый в мире спутник квантовой связи

Спутникк завершил четырехмесячные тесты на орбите и был введен в эксплуатацию сегодня, 18 января.

Китай начал разработку спутника квантовой связи в 2011 году, а реализация проекта коммуникационной линии между Пекином и Шанхаем началась в 2013 году.

Как сообщал УНН, 15 августа 2016 года Китай успешно осуществил запуск первого в мире спутника квантовой связи с космодрома Цзюцюань. При этом отмечалось, что "Мо-цзы" должен был быть введен в эксплуатацию квантовой коммуникационной линии между Пекином и Шанхаем, еще во второй половине 2016 года.