Китай ввів антидемпінгові тарифи на імпорт фенолу з США та інших країн
Київ • УНН
КИЇВ. 27 травня. УНН. Влада Китаю оголосила про прийняття тимчасових антидемпінгових тарифів щодо імпортованого з ЄС, Республіки Корея, США, Таїланду і Японії фенолу (феніловий спирт). Як заявили в понеділок Міністерство комерції КНР, дані заходи набудуть чинності з 27 травня, повідомляє УНН.
У заяві відомства сказано, що імпорт фенолу із зазначених п'яти країн і регіонів світу здійснювався на китайський ринок за заниженими цінами, в результаті чого було завдано значної шкоди галузі в Китаї. У зв'язку з цим було прийнято рішення про введення тимчасових антидемпінгових заходів на цей вид товару.
Повідомляється, що вартість енергоносіїв складе від 11,9% до 129,6% і буде визначатися для кожної конкретної фірми відповідно до демпінгової маржі виробника.
Антидемпінгове розслідування щодо імпортних поставок фенолу з ЄС, Республіки Корея, США, Таїланду і Японії було ініційовано в березні 2018 року.
Фенол і його похідні використовуються в нафтопереробці, фармакології, хімічній, текстильній та інших видах промисловості.
Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив, що запроваджені ним мита на китайські товари призводять до того, що американські компанії залишають КНР.