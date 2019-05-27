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Китай ввел антидемпинговые тарифы на импорт фенола из США и других стран

Китай ввел антидемпинговые тарифы на импорт фенола из США и других стран

Киев  •  УНН

 • 6505 просмотра

КИЕВ. 27 мая. УНН. Власти Китая объявили о принятии временных антидемпинговых мер в отношении импортируемого из ЕС, Республики Корея, США, Таиланда и Японии фенола (фениловый спирт). Как заявили в понедельник Министерство коммерции КНР, данные меры вступят в силу с 27 мая, сообщает УНН.

В заявлении ведомства сказано, что импорт фенола из указанных пяти стран и регионов мира осуществлялся на китайский рынок по заниженным ценам, в результате чего был нанесен значительный ущерб отрасли в Китае. В связи с этим было принято решение о введении временных антидемпинговых мер на этот вид товара.

Сообщается, что размер пошлин составит от 11,9% до 129,6% и будет определяться для каждой конкретной фирмы в соответствии с демпинговой маржой производителя.

Антидемпинговое расследование в отношении импортных поставок фенола из ЕС, Республики Корея, США, Таиланда и Японии было инициировано в марте 2018 года.

Фенол и его производные используются в нефтепереработке, фармакологии, химической, текстильной и других видах промышленности.

Напомним, президент США Дональд Трамп заявил, что введенные им пошлины на китайские товары приводят к тому, что американские компании оставляют КНР.

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