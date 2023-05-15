Китай все ще проводить поліцейські операції в Німеччині – міністерства
Київ • УНН
КИЇВ. 16 травня. УНН. Служба безпеки вважає, що Китай все ще проводить поліцейські операції на території Німеччини, хоча Пекін запевнив Берлін у лютому, що припинив це робити, заявили у понеділок міністерства закордонних справ та внутрішніх справ Німеччини, передає УНН.
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"Органи безпеки продовжують вважати, що в Німеччині є дві так звані закордонні поліцейські ділянки", - заявив представник МВС на черговій пресконференції.
У листопаді Берлін закликав Пекін закрити поліцейські дільниці у країні.
"Китайська сторона відповіла нам на початку лютого і повідомила, що ці так звані "заправні станції", як їх називала китайська сторона, були закриті", - сказав представник МЗС, додавши, що Берлін все ще веде переговори з Пекіном на вирішення питання.
Представник міністерства внутрішніх справ пояснив, що поліцейські ділянки, були "не стаціонарними офісами, а мобільними об'єктами", з яких китайські та не китайські громадяни виконували "офіційні обов'язки" від імені Пекіна.
Німеччина переглядає свої двосторонні відносини з Китаєм на тлі обережності щодо Пекіна як стратегічного суперника, попри те, що він залишається найбільшим торговим партнером Берліна.
Доповнення
У квітні Міністерство юстиції США звинуватило двох громадян Китаю у спробі створити закордонну поліцейську дільницю у Нью-Йорку від імені відділення Міністерства громадської безпеки Китаю.