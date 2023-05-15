Китай все еще проводит полицейские операции в Германии - министерства

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"Органы безопасности продолжают считать, что в Германии есть два так называемых зарубежных полицейских участка", - заявил представитель МВД на очередной пресс-конференции.

В ноябре Берлин призвал Пекин закрыть полицейские участки в стране.

"Китайская сторона ответила нам в начале февраля и сообщила, что эти так называемые "заправочные станции", как их называла китайская сторона, были закрыты", - сказал представитель МИД, добавив, что Берлин все еще ведет переговоры с Пекином на решение вопроса.

Представитель министерства внутренних дел пояснил, что полицейские участки, были "не стационарными офисами, а мобильными объектами", из которых китайские и не китайские граждане выполняли "официальные обязанности" от имени Пекина.

Германия пересматривает свои двусторонние отношения с Китаем на фоне осторожности в отношении Пекина как стратегического соперника, несмотря на то, что он остается крупнейшим торговым партнером Берлина.

Дополнение

В апреле Министерство юстиции США обвинило двух граждан Китая в попытке создать зарубежный полицейский участок в Нью-Йорке от имени отделения Министерства общественной безопасности Китая.