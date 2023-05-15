Китай все еще проводит полицейские операции в Германии - министерства
Киев • УНН
КИЕВ. 16 мая. УНН. Служба безопасности считает, что Китай все еще проводит полицейские операции на территории Германии, хотя Пекин заверил Берлин в феврале, что прекратил это делать, заявили в понедельник министерства иностранных дел и внутренних дел Германии, передает УНН.
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"Органы безопасности продолжают считать, что в Германии есть два так называемых зарубежных полицейских участка", - заявил представитель МВД на очередной пресс-конференции.
В ноябре Берлин призвал Пекин закрыть полицейские участки в стране.
"Китайская сторона ответила нам в начале февраля и сообщила, что эти так называемые "заправочные станции", как их называла китайская сторона, были закрыты", - сказал представитель МИД, добавив, что Берлин все еще ведет переговоры с Пекином на решение вопроса.
Представитель министерства внутренних дел пояснил, что полицейские участки, были "не стационарными офисами, а мобильными объектами", из которых китайские и не китайские граждане выполняли "официальные обязанности" от имени Пекина.
Германия пересматривает свои двусторонние отношения с Китаем на фоне осторожности в отношении Пекина как стратегического соперника, несмотря на то, что он остается крупнейшим торговым партнером Берлина.
Дополнение
В апреле Министерство юстиции США обвинило двух граждан Китая в попытке создать зарубежный полицейский участок в Нью-Йорке от имени отделения Министерства общественной безопасности Китая.