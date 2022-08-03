Китай вперше застосує далекобійну артилерію на навчаннях біля острова Тайвань

Цитата

“У середу продовжилися навчання Китайської армії на берегах Тайваню… За повідомленням Центрального телебачення, в навчаннях також використовують літаки раннього попередження та гіперзвукові ракети DF-17”, – йдеться у матеріалі.

Деталі

Повідомляється, що навчання є безпрецедентними, оскільки очікується, що звичайні китайські ракети вперше пролетять над островом Тайвань.

На думку експертів, сили армії Китаю увійдуть в район у межах 12 морських миль від острова, “а так звана серединна лінія перестане існувати”.

На навчаннях також використовують винищувач-невидимку J-20, бомбардувальник H-6K, винищувач J-11, есмінець Type 052D, корвет Type 056A та балістичну ракету малої дальності DF-11.

Додамо

2 серпня речник Палати представників Конгресу США Ненсі Пелосі прибула на Тайвань. Вона є найбільш високопоставленою офіційною особою США, яка відвідала острів за більш ніж 25 років. Вона прибула туди, незважаючи на застереження Китаю, який вважає острів своїм.

На тлі цього міноборони Китаю пообіцяло "цільові військові операції", а армія Китаю анонсувала військові навчання у шести районах навколо Тайваню з 4 по 7 серпня.