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Китай впервые применит дальнобойную артиллерию на учениях у острова Тайвань

Киев • УНН

 • 156483 просмотра

КИЕВ. 3 августа. УНН. На учениях возле берегов острова Тайвань Китай впервые применит дальнобойную артиллерию, и использует твердотопливную гиперзвуковую ракету DF-17. Об этом пишет китайская газета Global Times, передает УНН.

Цитата

“В среду продолжились учения Китайской армии на берегах Тайваня… По сообщению Центрального телевидения, в учениях также используют самолеты раннего предупреждения и гиперзвуковые ракеты DF-17”, – говорится в материале.

Детали

Сообщается, что учения являются беспрецедентными, так как ожидается, что обычные китайские ракеты впервые пролетят над островом Тайвань.

По мнению экспертов, силы армии Китая войдут в район в пределах 12 морских миль от острова, “а так называемая срединная линия перестанет существовать”.

На учениях также используют истребитель-невидимку J-20, бомбардировщик H-6K, истребитель J-11, эсминец Type 052D, корвет Type 056A и баллистическую ракету малой дальности DF-11.

Добавим

2 августа спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси прибыла на Тайвань. Она наиболее высокопоставленное официальное лицо США, посетившее остров за более чем 25 лет. Она прибыла туда, несмотря на предостережения Китая, который считает остров своим.

На фоне этого минобороны Китая пообещало "целевые военные операции", а армия Китая анонсировала военные учения в шести районах вокруг Тайваня с 4 по 7 августа.

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