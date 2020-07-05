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19 березня, 18:42 • 98961 перегляди

Трамп заявив, що США можуть бути корисними в управлінні українськими АЕС

19 березня, 18:06 • 138023 перегляди

Зустріч делегацій України та США планується орієнтовно в кінці тижня – джерело

19 березня, 14:10 • 116397 перегляди

Україна повернула з російського полону 175 захисників - Зеленський

19 березня, 10:24 • 130734 перегляди

Зеленський: визнання українських тимчасово окупованих територій росією є "червоної лінією", ми на це не підемо

Ексклюзив
19 березня, 08:45 • 135173 перегляди

Потрібні зміни в стратегії США: політолог про результати розмови Трампа і путіна

Ексклюзив
19 березня, 07:49 • 124498 перегляди

Догляд за волоссям після зими: поради від трихолога

19 березня, 06:32 • 169977 перегляди

Цінова стабілізація ліків в Україні: показова турбота чи економічна ілюзія?

19 березня, 03:38 • 125850 перегляди

Нові переговори США і росії про припинення вогню: Віткофф озвучив дату і місце зустрічі

18 березня, 21:00 • 125443 перегляди

"Ми не салат і не компот для путіна": Зеленський про можливі домовленості без України

18 березня, 19:01 • 124308 перегляди

Трамп заявив про "дуже добру і продуктивну" розмову з путіним

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Китай вивів на орбіту супутник Shiyan-6

Китай вивів на орбіту супутник Shiyan-6

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 липня. УНН. Китай успішно вивів у неділю на орбіту супутник Shiyan-6 для тестування космічного устаткування і вивчення навколоземного космічного простору. Про це повідомила Китайська корпорація аерокосмічної науки і техніки (CASC), передає УНН.

Як зазначається на її офіційній сторінці в соціальній мережі WeChat, запуск був здійснений о 07:44 за місцевим часом (2:44 за часом Києва) за допомогою ракети CZ-2D з космодрому Цзюцюань у північно-західній провінції Ганьсу. Він став 338-м для носіїв серії “Чанчжен”.

“Запуск був здійснений за рахунок поліпшених стартових технологій, над якими ведеться постійна робота. Завдяки цьому підвищилася надійність системи з виведення космічних апаратів на орбіту”, — йдеться в поширеній заяві.

Нагадаємо, Міжнародна космічна станція скоригувала свою орбіту на 900 метрів для можливого запобігання зіткнення з космічним сміттям.

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