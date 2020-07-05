Китай вивів на орбіту супутник Shiyan-6

Як зазначається на її офіційній сторінці в соціальній мережі WeChat, запуск був здійснений о 07:44 за місцевим часом (2:44 за часом Києва) за допомогою ракети CZ-2D з космодрому Цзюцюань у північно-західній провінції Ганьсу. Він став 338-м для носіїв серії “Чанчжен”.

“Запуск був здійснений за рахунок поліпшених стартових технологій, над якими ведеться постійна робота. Завдяки цьому підвищилася надійність системи з виведення космічних апаратів на орбіту”, — йдеться в поширеній заяві.

Нагадаємо, Міжнародна космічна станція скоригувала свою орбіту на 900 метрів для можливого запобігання зіткнення з космічним сміттям.