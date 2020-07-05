Китай вывел на орбиту спутник Shiyan-6
Киев • УНН
КИЕВ. 5 июля. УНН. Китай успешно вывел в воскресенье на орбиту спутник Shiyan-6 для тестирования космического оборудования и изучения околоземного космического пространства. Об этом сообщила Китайская корпорация аэрокосмической науки и техники (CASC), передает УНН.
Как отмечается на ее официальной странице в социальной сети WeChat, запуск был осуществлен в 07:44 по местному времени (2:44 по времени Киева) с помощью ракеты CZ-2D с космодрома Цзюцюань в северо-западной провинции Ганьсу. Он стал 338-м для носителей серии “Чанчжэн”.
“Запуск был осуществлен за счет улучшенных стартовых технологий, над которыми ведется постоянная работа. Благодаря этому повысилась надежность системы по выводу космических аппаратов на орбиту”, — говорится в распространенном заявлении.
Напомним, Международная космическая станция скорректировала свою орбиту на 900 метров для возможного предотвращения столкновения с космическим мусором.