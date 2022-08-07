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Китай «регулярно» проводитиме навчання в Тайванській протоці

Китай «регулярно» проводитиме навчання в Тайванській протоці

Київ • УНН

 • 173670 перегляди

КИЇВ. 7 серпня. УНН. Китайські військові відтепер проводитимуть «регулярні» навчання на східній стороні серединної лінії Тайванської протоки, повідомило в неділю державне телебачення Китаю, передає УНН.

Деталі

Середня лінія у вузькій протоці між островом Тайвань та материковим Китаєм є неофіційною лінією контролю, яку військові літаки та лінкори з обох боків зазвичай не перетинають.

За словами коментатора державного телебачення, серединну лінію ніколи не було офіційно визнано і вона є «уявною» лінією, проведеною американськими військовими для своїх бойових потреб у минулому столітті.

Доповнення

Міністерство оборони Тайваню заявило, що в неділю виявило 66 літаків китайських ВПС і 14 китайських військових кораблів, які проводили дії в Тайванській протоці та навколо неї.

Офіційне Центральне інформаційне агентство Тайваню повідомило, що тайванська армія проведе у вівторок і четвер навчання з бойовою стріляниною у південному окрузі Піндун у відповідь на китайські навчання.

АР повідомляє, що в навчаннях будуть задіяні снайпери, бойові машини, бронетехніка, а також ударні вертольоти, згідно з посиланням на анонімне джерело.

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