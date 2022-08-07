Китай будет «регулярно» проводить обучение в Тайваньском проливе
Киев • УНН
КИЕВ. 7 августа. УНН. Китайские военные теперь будут проводить «регулярные» учения на восточной стороне срединной линии Тайваньского пролива, сообщило в воскресенье государственное телевидение Китая, передает УНН.
Детали
Срединная линия в узком проливе между островом Тайвань и материковым Китаем является неофициальной линией контроля, которую военные самолеты и линкоры по обе стороны обычно не пересекают.
По словам комментатора государственного телевидения, срединная линия никогда не была официально признана и она является «воображаемой» линией, проведенной американскими военными для своих боевых нужд в прошлом веке.
Дополнение
Министерство обороны Тайваня заявило, что в воскресенье обнаружило 66 самолетов китайских ВВС и 14 китайских военных кораблей, совершавших действия в Тайванском проливе и вокруг него.
Официальное Центральное информационное агентство Тайваня сообщило, что тайваньская армия проведет во вторник и четверг обучение с боевой стрельбой в южном округе Пиндун в ответ на китайские учения.
АР сообщает, что в учениях будут задействованы снайперы, боевые машины, бронетехника, а также ударные вертолеты, согласно ссылке на анонимный источник.