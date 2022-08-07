Китай будет «регулярно» проводить обучение в Тайваньском проливе

Детали

Срединная линия в узком проливе между островом Тайвань и материковым Китаем является неофициальной линией контроля, которую военные самолеты и линкоры по обе стороны обычно не пересекают.

По словам комментатора государственного телевидения, срединная линия никогда не была официально признана и она является «воображаемой» линией, проведенной американскими военными для своих боевых нужд в прошлом веке.

Дополнение

Министерство обороны Тайваня заявило, что в воскресенье обнаружило 66 самолетов китайских ВВС и 14 китайских военных кораблей, совершавших действия в Тайванском проливе и вокруг него.

Официальное Центральное информационное агентство Тайваня сообщило, что тайваньская армия проведет во вторник и четверг обучение с боевой стрельбой в южном округе Пиндун в ответ на китайские учения.

АР сообщает, что в учениях будут задействованы снайперы, боевые машины, бронетехника, а также ударные вертолеты, согласно ссылке на анонимный источник.