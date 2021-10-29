Китай посилює контроль над даними компаній про користувачів

Деталі

Цей захід необхідний для захисту китайської громадськості та "захисту національної безпеки", заявило Управління кіберпростору Китаю.

Правила будуть застосовуватися до передач, які пов'язані з "конфіденційною особистою інформацією" не менше 10 тисяч осіб або будь-якої компанії, яка обробляє інформацію про більш ніж 1 мільйон осіб.

Компанії, які хочуть передати важливі дані за кордон, повинні повідомляти про те, скільки і який тип інформації використовується, а також про заходи безпеки. Регулюючі органи будуть ухвалювати рішення протягом тижня або можуть провести власну перевірку, яка може тривати до 60 днів.

Введені раніше правила забороняють компаніям зберігати інформацію про громадян Китаю за кордоном.

Це викликало скарги на те, що глобальні компанії перебувають у невигідному становищі, тому що вони не можуть поєднати інформацію з Китаю з іншими країнами, тоді як китайські конкуренти можуть збирати всі дані у своїх штаб-квартирах.

Закон, який набирає чинності у понеділок, встановлює стандарти безпеки, забороняючи компаніям розкривати інформацію без дозволу клієнтів та наказує їм обмежувати обсяги збору. На відміну від законів про захист даних у західних країнах, китайські правила нічого не говорять про обмеження доступу уряду чи правлячої комуністичної партії до особистої інформації.

Додамо

Уряд Сі Цзіньпіна розглядає інформацію про 1,4 мільярда людей у ​​Китаї як потенційну загрозу безпеці у приватних руках. Він випустив низку правил, які посилюють контроль над тим, як компанії збирають та обробляють інформацію.

Заходи щодо безпеки даних, розпочаті наприкінці 2020 року, викликали занепокоєння серед інвесторів, які скоротили загальну ринкову вартість платформи електронної комерції Alibaba, оператора ігор та соціальних мереж Tencent та інших технологічних гігантів більш ніж на 1,3 трильйона доларів.