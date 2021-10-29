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Китай усиливает контроль над данными компаний о пользователях

Киев • УНН

 • 17149 просмотра

КИЕВ. 29 октября. УНН. Китайским компаниям потребуется одобрение правительства для передачи важных данных за границу в соответствии с предложенными правилами, объявленными в пятницу, которые усилят контроль Пекина над информацией и могут нарушить работу международных корпораций. Об этом пишет УНН со ссылкой на The Associated Press.

Китай усиливает контроль над данными компаний о пользователях

Детали

Эта мера необходима для защиты китайской общественности и "защиты национальной безопасности", заявило Управление киберпространства Китая.

Правила будут применяться к передачам, которые связаны с "конфиденциальной личной информацией" не менее 10 тысяч человек или любой компании, которая обрабатывает информацию о более чем 1 миллионе человек.

Компании, желающие передать важные данные за границу, должны сообщать о том, сколько и какой тип информации используется, а также о мерах безопасности. Регулирующие органы будут принимать решение в течение недели или могут провести собственную проверку, которая может занять до 60 дней.

Введенные ранее правила запрещают компаниям хранить информацию о гражданах Китая за границей.

Это вызвало жалобы на то, что глобальные компании находятся в невыгодном положении, потому что они не могут соединить информацию из Китая с другими странами, в то время как китайские конкуренты могут собирать все данные в своих штаб-квартирах.

Закон, который вступает в силу в понедельник, устанавливает стандарты безопасности, запрещая компаниям раскрывать информацию без разрешения клиентов и предписывает им ограничивать объем сбора. В отличие от законов о защите данных в западных странах, китайские правила ничего не говорят об ограничении доступа правительства или правящей коммунистической партии к личной информации.

Добавим

Правительство Си Цзиньпина рассматривает информацию о 1,4 миллиарда человек в Китае как потенциальную угрозу безопасности в частных руках. Он выпустил ряд правил, которые ужесточают контроль над тем, как компании собирают и обрабатывают информацию.

Меры по безопасности данных, начатые в конце 2020 года, вызвали обеспокоенность среди инвесторов, которые сократили общую рыночную стоимость платформы электронной коммерции Alibaba, оператора игр и социальных сетей Tencent и других технологических гигантов более чем на 1,3 триллиона долларов.

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