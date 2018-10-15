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Китай несе серйознішу загрозу виборам в США, ніж Росія - президент США

Київ • УНН

 • 6833 перегляди

КИЇВ. 15 жовтня. УНН. Китай становить більшу загрозу для США з точки зору втручання у вибори, ніж Росія. Про це заявив президент США Дональд Трамп в інтерв’ю телеканалу CBS, яке було показано в ефірі повністю в неділю, передає УНН.

“Росія втрутилася, але я думаю, що Китай теж втрутився”, — сказав він, відповідаючи на питання про те, чи вважає він, що РФ втручалася в президентські вибори в США в 2016 році. “Я думаю, чесно кажучи, що Китай — це ще більш серйозна проблема”, — уточнив він.

Нагадуємо, міністерство оборони США працює за вказівкою президента Дональда Трампа над створенням Космічних сил в умовах, коли Росія і Китай вже почали створювати аналогічні види збройних сил і випередили Вашингтон в цій сфері. Про це президент США заявив в суботу, виступаючи на мітингу в Річмонді (штат Кентуккі).

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