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Китай несет более серьезную угрозу выборам в США, чем Россия - президент США

Китай несет более серьезную угрозу выборам в США, чем Россия - президент США

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 15 октября. УНН. Китай представляет более серьезную угрозу для США с точки зрения вмешательства в выборы, чем Россия. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу CBS, которое было показано в эфире полностью в воскресенье, передает УНН.

“Россия вмешалась, но я думаю, что Китай тоже вмешался”, — сказал он, отвечая на вопрос о том, считает ли он, что РФ вмешивалась в президентские выборы в США в 2016 году. “Я думаю, честно говоря, что Китай — это еще более серьезная проблема”, — уточнил он.

Напоминаем, министерство обороны США работает по указанию президента Дональда Трампа над созданием Космических сил в условиях, когда Россия и Китай уже начали создавать аналогичные виды вооруженных сил и опередили Вашингтон в этой сфере. Об этом президент США заявил в субботу, выступая на митинге в Ричмонде (штат Кентукки).

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