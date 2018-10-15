Китай несет более серьезную угрозу выборам в США, чем Россия - президент США
Киев • УНН
КИЕВ. 15 октября. УНН. Китай представляет более серьезную угрозу для США с точки зрения вмешательства в выборы, чем Россия. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу CBS, которое было показано в эфире полностью в воскресенье, передает УНН.
“Россия вмешалась, но я думаю, что Китай тоже вмешался”, — сказал он, отвечая на вопрос о том, считает ли он, что РФ вмешивалась в президентские выборы в США в 2016 году. “Я думаю, честно говоря, что Китай — это еще более серьезная проблема”, — уточнил он.
Напоминаем, министерство обороны США работает по указанию президента Дональда Трампа над созданием Космических сил в условиях, когда Россия и Китай уже начали создавать аналогичные виды вооруженных сил и опередили Вашингтон в этой сфере. Об этом президент США заявил в субботу, выступая на митинге в Ричмонде (штат Кентукки).