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Трамп: Росія і Китай випередили США у створенні космічних сил

Трамп: Росія і Китай випередили США у створенні космічних сил

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 жовтня. УНН. Міністерство оборони США працює за вказівкою президента Дональда Трампа над створенням Космічних сил в умовах, коли Росія і Китай вже почали створювати аналогічні види збройних сил і випередили Вашингтон в цій сфері. Про це президент США заявив в суботу, виступаючи на мітингу в Річмонді (штат Кентуккі), передає УНН.

“За моїм наказом Пентагон працює зараз над створенням шостого виду збройних сил США — Космічних сил”, — сказав він. “До речі кажучи, Китай вже почав (створювати космічні сили), Росія вже почала. Вони перші почали, але зате у нас — найчудовіші люди в світі, ми виробляємо найкраще в світі обладнання, кращі ракети, танки і кораблі”, — додав президент США.

Як повідомляв УНН, на майбутній конференції ООН з роззброєння — першому комітеті з питань роззброєння та міжнародної безпеки Генасамблеї ООН, який відкривається в понеділок у Нью-Йорку і триватиме п’ять тижнів — Сполучені Штати обіцяють дати відсіч російській та китайській загрозам мирному використанню космічного простору.

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