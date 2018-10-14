Трамп: Росія і Китай випередили США у створенні космічних сил

“За моїм наказом Пентагон працює зараз над створенням шостого виду збройних сил США — Космічних сил”, — сказав він. “До речі кажучи, Китай вже почав (створювати космічні сили), Росія вже почала. Вони перші почали, але зате у нас — найчудовіші люди в світі, ми виробляємо найкраще в світі обладнання, кращі ракети, танки і кораблі”, — додав президент США.

Як повідомляв УНН, на майбутній конференції ООН з роззброєння — першому комітеті з питань роззброєння та міжнародної безпеки Генасамблеї ООН, який відкривається в понеділок у Нью-Йорку і триватиме п’ять тижнів — Сполучені Штати обіцяють дати відсіч російській та китайській загрозам мирному використанню космічного простору.