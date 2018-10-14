Трамп Россия и Китай опередили США в создании космических сил
Киев • УНН
КИЕВ. 14 октября. УНН. Министерство обороны США работает по указанию президента Дональда Трампа над созданием Космических сил в условиях, когда Россия и Китай уже начали создавать аналогичные виды вооруженных сил и опередили Вашингтон в этой сфере. Об этом президент США заявил в субботу, выступая на митинге в Ричмонде (штат Кентукки), передает УНН.
“По моему указу Пентагон работает сейчас над созданием шестого вида вооруженных сил США — Космических сил”, — сказал он. “Кстати говоря, Китай уже начал (создавать космические силы), Россия уже начала. Они первые начали, но зато у нас — самые замечательные люди в мире, мы производим самое лучшее в мире оборудование, лучшие ракеты, танки и корабли”, — добавил президент США.
Как сообщал УНН, на предстоящей конференции ООН по разоружению — первом комитете по вопросам разоружения и международной безопасности Генассамблеи ООН, который открывается в понедельник в Нью-Йорке и продлится пять недель — Соединенные Штаты обещают дать отпор российской и китайской угрозам мирному использованию космического пространства.