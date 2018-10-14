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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 116338 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

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8 марта, 10:25 • 124331 просмотра

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7 марта, 19:45 • 163983 просмотра

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Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 151437 просмотра

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7 марта, 15:45 • 139778 просмотра

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Трамп Россия и Китай опередили США в создании космических сил

Трамп Россия и Китай опередили США в создании космических сил

Киев  •  УНН

 • 11145 просмотра

КИЕВ. 14 октября. УНН. Министерство обороны США работает по указанию президента Дональда Трампа над созданием Космических сил в условиях, когда Россия и Китай уже начали создавать аналогичные виды вооруженных сил и опередили Вашингтон в этой сфере. Об этом президент США заявил в субботу, выступая на митинге в Ричмонде (штат Кентукки), передает УНН.

“По моему указу Пентагон работает сейчас над созданием шестого вида вооруженных сил США — Космических сил”, — сказал он. “Кстати говоря, Китай уже начал (создавать космические силы), Россия уже начала. Они первые начали, но зато у нас — самые замечательные люди в мире, мы производим самое лучшее в мире оборудование, лучшие ракеты, танки и корабли”, — добавил президент США.

Как сообщал УНН, на предстоящей конференции ООН по разоружению — первом комитете по вопросам разоружения и международной безопасности Генассамблеи ООН, который открывается в понедельник в Нью-Йорке и продлится пять недель — Соединенные Штаты обещают дать отпор российской и китайской угрозам мирному использованию космического пространства.

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